ЦБ предложил поднять стоимость ОСАГО для части водителей

Центробанк предложил дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, а также изменить региональные коэффициенты на этот вид страхования. Об этом пишут «Известия». Для автомобилистов с повышенным уровнем рисков страховка будет стоить дороже.

Фото: ТАСС ТАСС

Проект нормативного акта предполагает расширение диапазона базовых ставок по ОСАГО в обе стороны на 10% для частных автомобилей, на 4,9% — для общественного транспорта, на 30% — для такси. Благодаря нововведению страховые компании смогут увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

Видео дня

«На наш взгляд, дополнительное расширение коридора будет способствовать еще большей индивидуализации и дифференциации тарифов для водителей с разным уровнем риска», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Отмечается, что страховка может стать дороже для трех категорий водителей – для молодых водителей, часто попадающих в аварии и для таксистов. Также сообщается, что тарифный коридор для транспортных средств категорий «A» и «M», которые находятся в собственности как физических, так и юрлиц, будет варьироваться от 438 до 2013 рублей. Для машин категорий «В» и «ВЕ» юридических лиц он составит от 1152 рублей до 4541 рубля. В этот перечень подпадают и транспортные средства специального назначения и транспортных средств оперативных служб.

Для физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) тарифный коридор достигнет 2224-5980 рублей. Для такси — от 2014 до 12 505 рублей. Территориальный коэффициент в самых «дорогих» и опасных с точки зрения ПДД регионах, а именно Москве и Казани, предложили сократить с 1,9 до 1,8, в Санкт-Петербурге — с 1,72 до 1,64, Новосибирске — с 1,63 до 1,56. Для некоторых регионов коэффициент, напротив, возрастет, в частности в Севастополе, Симферополе и Назрани, где его поднимут с 0,64 до 0,76. Увеличение ожидается и в Магадане — с 0,73 до 0,82.