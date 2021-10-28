Силуанов высказался об индексации пенсий работающим

Поддержка пенсионеров, не имеющих дополнительных источников доходов, является одной из первостепенных задач для правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Так он прокомментировал вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам, передает «Прайм».
В первую очередь правительство направляет бюджетные деньги на поддержку семей с детьми и решение вопросов бедности, отметил он.
«Второй приоритет — поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть. Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки. И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода», — приводит агентство слова министра.
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует с января 2016 года.
В Госдуме и Совете Федерации несколько раз предлагали вернуть индексацию пенсионерам с низкими зарплатами. В июле 2021 года депутататы ЛДПР и сенатор от Смоленской области Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Однако правительство РФ не поддержало законопроект, выдав отрицательное заключение. Свое решение кабмин объяснил тем, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в обосновании к законопроекту нет предложений о том, из каких источников и каким образом они будут покрываться.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут расти в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены.