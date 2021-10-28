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Силуанов высказался об индексации пенсий работающим пенсионерам

Лера Букина
53 минуты назад

Поддержка пенсионеров, не имеющих дополнительных источников доходов, является одной из первостепенных задач для правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Так он прокомментировал вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам, передает «Прайм».

Силуанов высказался об индексации пенсий работающим
Фото: ТАССТАСС

В первую очередь правительство направляет бюджетные деньги на поддержку семей с детьми и решение вопросов бедности, отметил он.

«Второй приоритет — поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть. Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки. И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода», — приводит агентство слова министра.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует с января 2016 года.

В Госдуме и Совете Федерации несколько раз предлагали вернуть индексацию пенсионерам с низкими зарплатами. В июле 2021 года депутататы ЛДПР и сенатор от Смоленской области Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Однако правительство РФ не поддержало законопроект, выдав отрицательное заключение. Свое решение кабмин объяснил тем, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в обосновании к законопроекту нет предложений о том, из каких источников и каким образом они будут покрываться.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут расти в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены.

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