Силуанов высказался об индексации пенсий работающим

«Второй приоритет — поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть. Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки. И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода», — приводит агентство слова министра.