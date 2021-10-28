Доллар обесценится: экономист предрек финансовую катастрофу

Российский экономист Михаил Хазин предупредил россиян, что избежать скорой финансовой катастрофы уже невозможно, так как политика количественного смягчения руководства США придет к обвалу на фондовых рынках. Об этом пишет ИА DEITA.RU.

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Эксперт, предсказавший ранее кризисы 1998 и 2008 годов, отметил, что власти США влили всего за несколько месяцев 2020 года в американскую экономику огромное количество новой ликвидности. Такая политика неизбежно приведет к обвалу и начнется он с фондовой биржи, считает Михаил Хазин.

По его словам, в итоге на рынке ценных бумаг произойдет коррекция, и стоимость акций большинства американских компаний «сдуется», а одновременно с этим обесценится и доллар.

Последствием финансового катаклизма станет то, что Центральные банки по всему миру начнут отказываться от американской валюты в своих резервах, заменяя ее на золото. А резкое снижение спроса может обрушить ВВП США на 30%, что естественным образом вызовет небывалый обвал уровня жизни американцев, прогнозирует он.

Ранее экономист Валентин Катасонов констатировал, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает кредитовать американское правительство с сумасшедшей скоростью при сужении налоговой базы.