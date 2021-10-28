Почти миллион рублей: в России подскочили цены на гаражи

Стоимость автомобильных гаражей в России выросла за прошедший год в среднем на 7% и в некоторых регионах они уже сравнялись по цене с машинами. Что стало причиной резкого роста, разбиралась «Газета.Ru».

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Согласно анализу рынка, подготовленному для издания компанией ЦИАН, рост цен на гаражи отличается в зависимости от региона. Так, в Москве они за год стали дороже сразу на 22%, а в Якутии, на Камчатке, Ямале и других областях с суровым климатом цены на них оказались почти вдвое выше среднероссийских — около 1 млн рублей, сравнявшись по стоимости с некоторыми автомобилями.

Выше среднего стоят гаражи и на юге страны. В Краснодарском крае они продаются примерно за 800 тыс. рублей.

Эксперты объяснили рост цен на гаражи несколькими факторами: общим ростом стоимости недвижимости и объявленной с 1 сентября этого года гаражной амнистией.

При этом разница в ценах в зависимости от региона связана с тем, что на севере гараж обеспечивает дополнительный комфорт, за который приходится платить, а на юге боксы для машин нередко перестраиваются и используются в качестве нелегальных гостиниц.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу закон, который дает возможность зарегистрировать гараж, предусмотрена также передача в собственности земли под ним. В ходе обсуждения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что он был призван устранить «правовой пробел» и дать возможность россиянам в упрощенном порядке стать полноценными собственниками гаражей.