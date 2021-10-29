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В России предложили новую льготу для пенсионеров

Lenta.ruиещё 9
1 час назад

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога на автомобили, которые им принадлежат. С такой инициативной выступил депутат Иван Сухарев — он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

В России предложили новую льготу для пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обращении депутат отметил, что сейчас каждый регион России может устанавливать льготы для уплаты транспортного налога для пожилых людей. Он объяснил, что в двух соседних субъектах могут действовать разные правила — в одном автомобиль пенсионера мощностью до 150 лошадиных сил освобожден от налога, а в другом необходимо оплатить половину налога за машину мощностью до 100 лошадиных сил.

Согласно письму Сухарева, он просит Котякова оценить, насколько целесообразно освободить всех пенсионеров от уплаты транспортного налога. Речь идет про автомобили, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил.

Ранее россиян предупредили о новых автомобильных штрафах. Водителям могут начать выписывать новые штрафы на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации, сообщили в МВД.

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