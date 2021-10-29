Пенсионеров предложили освободить от одного из налогов

В обращении говорится, что сегодня у каждого субъекта есть возможность устанавливать на свое усмотрение льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров. Однако, как отметил Сухарев, начисления транспортного налога в двух соседних регионах могут быть неравными. Так, в одном регионе пожилой владелец автомобиля мощностью до 150 л.с. не платит налог, а в другом – платит половину суммы налога от установленной ставки на автомобиль мощностью до 100 л. с.

Ранее в Госдуме рассказали, какие категории граждан имеют право на федеральные льготы по налогу на имущество и земельному налогу. 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на недвижимость за 2020 год. В этот список входят налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которыми владели граждане в 2020 году. Для многодетных родителей база по налогу на имущество уменьшена на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров жилого дома на каждого ребенка. Многодетные семьи также могут получить вычет в размере шести соток при определении налоговой базы по земельному налогу. Пенсионеры могут не платить налог на имущество за квартиру, комнату или дом. Освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида, например, одну квартиру или один дом.