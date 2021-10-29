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Нерабочие дни породили новый вид мошенничества

Алиса Селезнёва
34 минуты назад

Эксперты Роскачества предупредили россиян о новых видах мошенничеств в нерабочие дни, в частности о рассылках злоумышленниками писем о «выплатах» населению или других инициативах правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Нерабочие дни породили новый вид мошенничества
Фото: ТАССТАСС

Из-за сложной эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов, в том числе и в Москве, нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября.

По данным экспертов Роскачества, в период нерабочих дней мошенники могут начать активно эксплуатировать «ковидную тему» и «имитировать послания об инициативах правительства», содержащие фишинговые ссылки, отметили они.

«Содержание письма может быть очень заманчивым. Лучше не верить обещаниям легкого заработка и инвестиций и не переходить по ссылкам, особенно если они распространяются в мессенджерах. Такие ссылки часто попадаются в тематических группах, где кто-то попадается на уловку мошенников и наивно пересылает «счастливое сообщение» всем знакомым, оказывая медвежью услугу», - пояснили в Роскачестве.

Также в организации призвали внимательно относиться к скачиванию приложений на смартфоны и не переходить по ссылкам, обещающим акции в магазинах. Вместо клика на ссылку, лучше самостоятельно перейти на сайт магазина и поискать интересующие предложения там, пояснили эксперты.

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Также в Роскачестве напомнили, что при покупках в интернете лучше использовать отдельную виртуальную карту и регулярно обновлять антивирусные программы для компьютера и смартфона.

Ранее в Сбербанке назвали «простые правила кибербезопасности» для защиты карты от мошенников: карту необходимо держать в надежном месте, не хранить пин-код рядом с ней, закрывать клавиатуру банкомата рукой при вводе пин-кода, обращать внимание на подозрительных людей рядом с банкоматом и не пользоваться аппаратами, вызывающими сомнения.
Личный счет,Владимир Путин,Сбербанк России,Центральный банк России,
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