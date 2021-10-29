Раскрыты планы правительства по помощи малоимущим

Власти снова стали обсуждать вопрос продовольственной помощи малоимущим. Так, Минэкономразвития выступило с предложением включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией, сообщили «Известиям» два близких к министерству источника.

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К 1 ноября Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития направят в правительство сводный доклад с предложениями.

Так, Минэкономразвития предлагает проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан, улучшить прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами, включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки, развивать фермерские ярмарки выходного дня и др.

Напомним, что в конце 2020 года Минпромторг обратился к правительству с предложением ввести так называемый потребительский сертификат. Речь шла о программе, по которой люди с доходами ниже регионального прожиточного минимума могли бы получить адресную помощь. Сертификат предлагалось привязать к карте «Мир», на которую бы ежемесячно перечислялась фиксированная сумма, ее можно тратить исключительно на продукты. Инициатива не была реализована.

Директор ИНП РАН Александр Широв указал на два преимущества прямой продовольственной помощи малоимущим. Это гарантия того, что деньги будут потрачены только на продукты, второе – простой способ довести помощь до малоимущих, так как банковские карты есть у всех.

Однако Широв отметил и два серьезных минуса, которые мешают их запуску. Речь идет о психологическом аспекте — потребительские сертификаты или карточки неизбежно ассоциируются с временами дефицита. А введение таких мер поддержки означает обязанность государства производить регулярные выплаты.

Руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов поддержал инициативу.

«Нас ждет зима с дорогой едой. В этих условиях просто необходимо поддержать малоимущих», — заявил он.