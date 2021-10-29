Россиянам напомнили о риске остаться без ₽10 000

У семей с детьми школьного возраста осталось несколько дней для подачи заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Прием заявлений прекращается после 31 октября, сообщили в отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Выплата полагается родителям детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают учиться.

«Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР. Никаких документов для этого не требуется, поскольку все необходимые сведения в других учреждениях и организациях Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия», – указали в ПФР.

Отмечается, что семьи с несколькими детьми школьного возраста для получения выплаты должны подать одно заявление, в котором нужно указать каждого ребенка. Выплату направят только на банковский счет. Сумму зачисляют на карту любой платежной системы.

Ранее в ПФР сообщили, что родители, которые воспитывают в одиночку детей в возрасте от 8 до 16 лет, могут в ноябре получить в среднем по 7 тысяч рублей. Пособие будет ежемесячным. Сумма ежемесячного пособия равна 50% прожиточного минимума для детей в регионе проживания. Ее индексируют в начале каждого года. Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 16 лет пособие направляют на каждого ребенка.