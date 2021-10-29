Стало известно, в каких банках «сгорят» сбережения россиян

Гражданам следует перевести свои накопления из небольших региональных банков в компании из российского топ-20 по объему хранящихся в них вкладов и ограничить объем одного вклада 1,4 млн рублей, заявил российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам эксперта, в период нарастающего экономического кризиса в России ожидается массовое закрытие мелких региональных банков. Если граждане хранят в них сбережения, которые превышают в объеме 1,4 млн рублей, их деньги могут «сгореть», если ЦБ лишит такой банк лицензии, предупреждает Делягин. Решать вопрос с возвратом средств придется в суде.

Однако данная процедура может растянуться на годы, и с учетом быстро растущей инфляции возвращенные спустя долгий период деньги уже будут лишены большей части своей покупательной способности, подытожил Делягин.

Ранее всем россиянам с «кубышкой» Делягин посоветовал купить надежную европейскую валюту, чтобы пережить ближайшие несколько месяцев. По его мнению, справиться с задачей сохранения покупательной способности сбережений может швейцарский франк.