Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.85
Войти в почту

Экономист рассказал, в каких банках «сгорят» сбережения россиян

Лера Букина
27 минут назад

Гражданам следует перевести свои накопления из небольших региональных банков в компании из российского топ-20 по объему хранящихся в них вкладов и ограничить объем одного вклада 1,4 млн рублей, заявил российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Стало известно, в каких банках «сгорят» сбережения россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, в период нарастающего экономического кризиса в России ожидается массовое закрытие мелких региональных банков. Если граждане хранят в них сбережения, которые превышают в объеме 1,4 млн рублей, их деньги могут «сгореть», если ЦБ лишит такой банк лицензии, предупреждает Делягин. Решать вопрос с возвратом средств придется в суде.

Банкир рассказал, как приумножить сбережения

Однако данная процедура может растянуться на годы, и с учетом быстро растущей инфляции возвращенные спустя долгий период деньги уже будут лишены большей части своей покупательной способности, подытожил Делягин.

Ранее всем россиянам с «кубышкой» Делягин посоветовал купить надежную европейскую валюту, чтобы пережить ближайшие несколько месяцев. По его мнению, справиться с задачей сохранения покупательной способности сбережений может швейцарский франк.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган ранее заявил агентству «Прайм», что нынешний период является выгодным либо для хранения сбережений в рублях, либо для докупки валюты.
Личный счет,Михаил Коган,Михаил Делягин,Центральный банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители