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Названы категории пенсионеров, которые получат дополнительные выплаты в ноябре

Вероника Полынина
49 минут назад

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября не скажутся на своевременности получения социальных выплат. В Пенсионном фонде (ПФР) обещают, что граждане, которым выплачивают пенсию 4 и 5 числа каждого месяца, в ноябре получат деньги заранее. Вместе с пенсией части пенсионеров в ноябре положены дополнительные выплаты.

Кто из пенсионеров получит дополнительные выплаты в ноябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, защитники блокадного Ленинграда в ноябре получат единоразовую выплату в размере 50 тысяч рублей. На эту сумму могут рассчитывать около 75 тысяч пенсионеров, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пишет «Комсомольская правда».

Собянин повысил пенсии москвичам

С 1 ноября увеличивается размер доплаты к пенсиям бывших шахтеров и летчиков. Доплата, которая сейчас составляет около 20 тысяч рублей для летчиков и 4 тысяч рублей для шахтеров, назначается в индивидуальном порядке и зависит от ряда факторов: стажа, должности, заработной платы и т.д.

У пенсионеров, достигших в октябре 2021 года 80-летнего возраста, с ноября удвоится фиксированная часть пенсии. Сейчас она составляет 6044 рубля, соответственно, на эту сумму увеличится размер пенсии 80-летних.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, повышающее минимальную пенсию с городской доплатой до 21 193 рублей с 1 января 2022 года.

Личный счет,Сергей Собянин,Пенсионный фонд РФ,Комсомольская правда,
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