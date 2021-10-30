Финансист раскрыл главный секрет накопления на достойную пенсию

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, как эффективнее всего делать пенсионные накопления. Его слова приводит РИА «Новости».
«Откладывать на пенсию следует начинать как можно раньше, лучше с первого дохода», - считает Беляков.
По его словам, в этом случае даже маленькие суммы за долгий срок дадут инвестиционный доход. При этом будет работать принцип сложных процентов, когда дивиденды приносят не только сами суммы взносов, но и начисленные на них проценты.
Беляков считает, что наиболее эффективный путь для россиянина накопить себе на пенсию связан с негосударственными пенсионными фондами. Это объясняется тем, что с денег, перечисленных в эти организации, помимо инвестиционного дохода, можно получить еще и налоговый вычет от государства в размере 13%. Правда, он может быть начислен лишь на суммы в пределах 120 рублей в год, оговорился экономист.
Он напомнил, что в соответствии с рекомендациями Международной организации труда, размер пенсии гражданина должен составлять не меньше 40% от его дохода в то время, когда он активно трудился. В европейских странах, по словам Белякова, пенсии достигают 80% от прежнего заработка. В качестве оптимального размера пенсии для российских условий эксперт назвал 60% от доходов человека в трудоспособном возрасте.