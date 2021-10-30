Финансист раскрыл главный секрет накопления на достойную пенсию

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, как эффективнее всего делать пенсионные накопления. Его слова приводит РИА «Новости».

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«Откладывать на пенсию следует начинать как можно раньше, лучше с первого дохода», - считает Беляков.

По его словам, в этом случае даже маленькие суммы за долгий срок дадут инвестиционный доход. При этом будет работать принцип сложных процентов, когда дивиденды приносят не только сами суммы взносов, но и начисленные на них проценты.

Беляков считает, что наиболее эффективный путь для россиянина накопить себе на пенсию связан с негосударственными пенсионными фондами. Это объясняется тем, что с денег, перечисленных в эти организации, помимо инвестиционного дохода, можно получить еще и налоговый вычет от государства в размере 13%. Правда, он может быть начислен лишь на суммы в пределах 120 рублей в год, оговорился экономист.