Россиян предупредили о риске стать жертвами мошенников в нерабочие дни

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко рассказал об увеличении риска лишиться денег при онлайн-инвестировании в нерабочие дни. Его мнение проводит РИА «Новости».

«Учитывая рост количества частных инвесторов в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода», - считает Куценко.

Он предсказал, что из-за закрытия досуговых заведений на время нерабочих дней в России люди станут больше времени тратить на нахождение в сети. В подобные моменты интернет-мошенники резко активизируют свою деятельность.

Куценко предупредил, что онлайн-мошенники применяют множество приемов, принуждая потенциальную жертву к посещению жульнического веб-сайта. Для этого рассылаются электронные письма, ведется телефонный обзвон, в интернете размещаются рекламные объявления. Когда человек «клюет» на приманку и попадает на сайт мошенников, ему предлагают завести там брокерский счет либо открыть кошелек в криптовалюте, а затем перевести на него свои деньги.

С этого момента его деньги, по словам Куценко, попадают в распоряжение злоумышленников, а в это время в личном кабинете доверчивого гражданина «рисуется» рост его доходов. Обман вскроется, только когда его жертва попытается, но не сможет, вывести свои деньги со счета на мошенническом ресурсе.