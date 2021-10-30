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Россиян предупредили о риске стать жертвами мошенников в нерабочие дни

Елена Прошина
1 час назад

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко рассказал об увеличении риска лишиться денег при онлайн-инвестировании в нерабочие дни. Его мнение проводит РИА «Новости».

Россиян предупредили о риске стать жертвами мошенников в нерабочие дни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Учитывая рост количества частных инвесторов в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода», - считает Куценко.

Он предсказал, что из-за закрытия досуговых заведений на время нерабочих дней в России люди станут больше времени тратить на нахождение в сети. В подобные моменты интернет-мошенники резко активизируют свою деятельность.

Куценко предупредил, что онлайн-мошенники применяют множество приемов, принуждая потенциальную жертву к посещению жульнического веб-сайта. Для этого рассылаются электронные письма, ведется телефонный обзвон, в интернете размещаются рекламные объявления. Когда человек «клюет» на приманку и попадает на сайт мошенников, ему предлагают завести там брокерский счет либо открыть кошелек в криптовалюте, а затем перевести на него свои деньги.

С этого момента его деньги, по словам Куценко, попадают в распоряжение злоумышленников, а в это время в личном кабинете доверчивого гражданина «рисуется» рост его доходов. Обман вскроется, только когда его жертва попытается, но не сможет, вывести свои деньги со счета на мошенническом ресурсе.

Напомним, что в России в период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим в связи с подъемом заболеваемости COVID-19. Власти регионов имеют право удлинять их, в зависимости от ситуации на местах.

Личный счет,РИА Новости,
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