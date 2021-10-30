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Россиянам напомнили о последней возможности получить 10 тысяч

Елена Прошина
1 час назад

Заявки на получения денежных пособий для школьников, положенные гражданам по указу президента России Владимира Путина, прекратят принимать после 31 октября. Об этом сообщает Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Россиянам напомнили о последней возможности получить 10 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится о 10 000 рублей российским семьям на каждого ребенка, который пошел в школу 1 сентября 2021 года. Их начали перечислять на банковские счета родителей еще в августе текущего года.

Сроком окончания этой программы финансовой помощи семьям с детьми было названо 1 ноября текущего года. Последним днем для подачи заявления на такую выплату (на сайте Госуслуг или в отделении ПФР) является 31 октября.

ПФР напомнил, что выплату имеют право получить семьи, дети в которых достигли 6-летнего возраста не позже 1 сентября, и 18 лет — не раньше 3 июля 2021 года (дня выхода указа Владимира Путина).

Кроме родителей, получить по 10 000 на каждого школьника в семье могут их законные представители: усыновители, опекуны и попечители.

Пенсионный фонд также рассказал, что инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья старше 18, но младше 23 лет, также могут претендовать на эту выплату - при условии, что они учатся в рамках основных общеобразовательных программ.

Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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