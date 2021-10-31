Выросла средняя ставка по потребительским кредитам в России

Средняя ставка по потребительским кредитам в России за октябрь 2021 года выросла на 1 пункт, сообщает газета "Известия". При этом, средняя ставка по ипотечному кредиту увеличилась на 0.3 процентных пункта.

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Основной причиной роста ставок стал рост ключевой ставки Банка России - в октябре регулятор повысил этот показатель в шестой раз подряд, до 7,5%. Наиболее значительные изменения отмечаются в ставках, которые предлагают ВТБ и "Промсвязьбанк" - у этих банков ставки выросли в диапазоне 1,8-2 пункта.

По оценке финансового маркетплейса "Сравни.ру", средняя минимальная ставка по потребительскому кредиту составила 9,36%, а средняя максимальная ставка - 17,53%.