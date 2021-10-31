Цена завтрака выросла до максимума за 10 лет

Индекс стоимости типичного завтрака, рассчитанный The Financial Times, за последние 10 лет вырос до максимума.

В оцениваемый набор входят кофе, молоко, сахар, пшеница, овёс и апельсиновый сок.

Аналитики считают, что стоимость базовых продуктов растёт из-за резкого повышения спроса на фоне восстановления экономик после пандемии, а также из-за засух, неурожая и дефицита энергоносителей.

С 2019 года цены на базовые продукты для завтрака выросли в среднем на 63%, с лета 2021 года рост ускорился, отметило издание.

Общий мировой спрос на продукты после восстановления экономик оказался выше, чем ожидалось, заявил аналитик Gro Intelligence Уилл Оснато. Из-за неблагоприятных погодных условий фьючерсные цены на пшеницу выросли на 20% c начала года, отметило издание.

В России, Северной Америке и Аргентине в 2021 году наблюдались засухи, в Европе прошли обильные дожди. На стоимость кофе и сахара повлияла засуха в Бразилии, а также рост цен на удобрения, которые, в свою очередь, выросли из-за подорожания природного газа.

С начала года сахар подорожал на 26%, а кофе — на 56%, сообщило издание. Даже если погодные условия в 2022 году будут идеальными, этого будет недостаточно, чтобы восстановить цены и восполнить дефицит продовольствия, отметили аналитики.

«Высокие цены сохранятся ещё как минимум год», — заявил руководитель отдела исследований рынка сельскохозяйственных товаров Rabobank Карлос Мера.

Оснато считает, что для восстановления понадобится два года. В августе в России 1 кг овсяных хлопьев стал стоить дороже 80 рублей впервые за время наблюдения. Овсянка — вторая по популярности после риса крупа у россиян.

Ранее аналитики сообщали, что мировые цены на еду могут увеличиться из-за внедрения зелёного топлива для самолётов.