Независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич заявил, что уровень пенсий в России в случае, если с экономикой страны все будет хорошо, через 10-15 лет останется таким же, как сейчас. Он добавил, что, если же с экономикой в РФ станет хуже, пенсионеры будут получать еще меньше. Единственный выход, по мнению эксперта, увеличить выплаты в стране — создать грамотно работающую систему накопительных пенсий. Об этом сообщает URA.RU.

У нас сейчас действует балльная система. Каждый год нам начисляются баллы. Назвать точную сумму, точный размер пенсий через 10-15 лет невозможно. Потому что правительство ежегодно назначает стоимость балла в рублях. Мы зависим от этого решения правительства, — рассказал Кикевич.

Специалист добавил, что единственный сценарий, при котором граждане смогут получать достойную пенсию, это создание нормальной действующей системы накопительных пенсий в негосударственных пенсионных фондах.

Ранее в соцсетях россияне подняли волну негатива из-за одобренного депутатами Госдумы проекта бюджета на 2022–2024 годы. Людей возмущает индексация пенсий всего на 5,9%, при том, что уровень инфляции может оказаться значительно выше.