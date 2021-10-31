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Финансовый советник назвал неутешительный размер пенсий в РФ через 10 лет

News.ru
2 часа назад

Независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич заявил, что уровень пенсий в России в случае, если с экономикой страны все будет хорошо, через 10-15 лет останется таким же, как сейчас. Он добавил, что, если же с экономикой в РФ станет хуже, пенсионеры будут получать еще меньше. Единственный выход, по мнению эксперта, увеличить выплаты в стране — создать грамотно работающую систему накопительных пенсий. Об этом сообщает URA.RU.

У нас сейчас действует балльная система. Каждый год нам начисляются баллы. Назвать точную сумму, точный размер пенсий через 10-15 лет невозможно. Потому что правительство ежегодно назначает стоимость балла в рублях. Мы зависим от этого решения правительства, — рассказал Кикевич.

Специалист добавил, что единственный сценарий, при котором граждане смогут получать достойную пенсию, это создание нормальной действующей системы накопительных пенсий в негосударственных пенсионных фондах.

Ранее в соцсетях россияне подняли волну негатива из-за одобренного депутатами Госдумы проекта бюджета на 2022–2024 годы. Людей возмущает индексация пенсий всего на 5,9%, при том, что уровень инфляции может оказаться значительно выше.

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Дело в том, что среди прочих статей в проекте бюджета есть пункт о тратах Пенсионного фонда России — в нём говорится, что в 2022 году пенсионерам проиндексируют выплаты всего на 5,9%. Причём это касается только неработающих пенсионеров. Остальным вообще не поднимут пенсию.

Личный счет,Видео,Пенсионный фонд РФ,Госдума,РИА Ura.ru,
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