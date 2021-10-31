Россиянам рассказали, как получить пенсию во время лечения в больнице

Пенсионный фонд России (ПФР) объяснил, как можно получить пенсию при прохождении лечения в стационаре. Информация об этом размещена на сайте фонда.

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Из-за длительного нахождения в больнице в связи с заболеванием, пенсионер может остаться без своей ежемесячной выплаты от государства в случае, когда он получает ее через отделение Почты России или ее приносит почтальон.

«В этом случае им следует оформить доверенность на близкого родственника и заверить документ у главврача», — рассказали в ПФР.

В фонде особо отметили, что когда пенсионеру по каким-то причинам не удается получить свои деньги вовремя, они не пропадают. В следующем месяце ему их выплатят в полном объеме — как за текущий месяц, и за прошедший.