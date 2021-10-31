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Россиянам рассказали, как получить пенсию во время лечения в больнице

Елена Прошина
1 час назад

Пенсионный фонд России (ПФР) объяснил, как можно получить пенсию при прохождении лечения в стационаре. Информация об этом размещена на сайте фонда.

Россиянам рассказали, как получить пенсию во время лечения в больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за длительного нахождения в больнице в связи с заболеванием, пенсионер может остаться без своей ежемесячной выплаты от государства в случае, когда он получает ее через отделение Почты России или ее приносит почтальон.

«В этом случае им следует оформить доверенность на близкого родственника и заверить документ у главврача», — рассказали в ПФР.

В фонде особо отметили, что когда пенсионеру по каким-то причинам не удается получить свои деньги вовремя, они не пропадают. В следующем месяце ему их выплатят в полном объеме — как за текущий месяц, и за прошедший.

В ПФР напомнили, что при получении пенсии через банк перечисление денег может производиться 5, 10, 15, 21 числа месяца, исходя из сроков выплаты пенсий той или иной кредитной организации, выбранной пенсионером.

Личный счет,Почта России,Пенсионный фонд РФ,
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