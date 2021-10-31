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В ПФР рассказали, кто получит надбавку к пенсии с 2022 года

Елена Прошина
41 минуту назад

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил, что с 1 января 2022 года работавшим в сельском хозяйстве пенсионерам, ныне проживающим в городе, вернут сельскую надбавку. Об этом говорится в сообщении фонда.

В ПФР рассказали, кто получит надбавку к пенсии с 2022 года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сельские неработающие пенсионеры, трудившиеся на земле не менее 30 лет, имеют право на повышенные выплаты. В данный момент эта надбавка снимается, если человек переехал жить из деревни в город. С 2022 года порядок выплат изменится: доплата будет сохраняться вне зависимости от текущего места проживания пенсионера, проработавшего всю жизнь на селе.

Величина сельской надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. На данный момент она равна 1511 рублям месяц. Пенсионеры по инвалидности, имеющие третью группу, получают дополнительно 755,56 рублей. После индексации пенсий в 2022 году размер фиксированной выплаты должен увеличиться.

Сейчас получать сельскую надбавку к пенсии можно при соблюдении следующих условий: гражданин не менее 30 лет трудился в сельской местности, проживает в деревне и у него нет оплачиваемой работы. Стаж работы на селе засчитывается в случае трудоустройства колхозах, совхозах и сельхозпредприятиях и компаниях иного типа.

При этом человек должен быть занят в животноводстве, растениеводстве или рыбоводстве. Повышенная пенсия полагается агрономам, трактористам, ветеринарам, пчеловодам, а также представителям более чем 500 должностей и сельскохозяйственных профессий.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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