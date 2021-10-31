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Названы пять точных дат нового повышения пенсий

Primpressиещё 3
15 часов назад

Специалисты назвали несколько дат нового повышения пенсионных выплат в России. Это произойдет уже в следующем, 2022 году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на PensNews.

Названы пять точных дат нового повышения пенсий
Фото: PrimpressPrimpress

Отмечается, что индексацию выплат анонсировало правительство в лице Минтруда. По словам главы ведомства Антона Котякова, в следующем году таких дат повышения выплат будет пять.

Например, с 1 января будут повышены страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров. Им увеличат выплаты на 5,9 процента. Индексация затронет не только пенсии по старости, но и по инвалидности и по случаю потери кормильца.

А с 1 февраля вырастут выплаты, которые получают федеральные льготники. Это различные ежемесячные денежные выплаты и т. д. Размер индексации в данном случае составит 4,3 процента.

Социальные пенсии начнут расти после 1 апреля. Их увеличат сразу на 7,7 процента, и это рекордный показатель за последние годы. На такой же процент повысят и государственные пенсии. А уже в августе рост выплат ждет работающих пенсионеров. Размер прибавки у них будет зависеть от выработанного стажа за последний год. Максимум можно будет добавить 296,58 рубля.

Наконец, 1 октября 2022 года на 4 процента повысят военные пенсии.

«Правда, эксперты отмечают, что все эти цифры явно недотягивают до уровня даже официальной инфляции, которая к концу года превысит значение в 8 процентов», – отмечает издание.

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