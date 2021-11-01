Росстат: пенсии сократились восьмой месяц подряд

В последний раз пенсии в России в реальном размере выросли в январе этого года, на 0,4 процента. После чего в течение восьми месяцев подряд, с февраля по сентябрь, они сокращались. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

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В сентябре падение составило 1,8 процента по отношению к тому же месяцу прошлого года. В целом за первые девять месяцев пенсии снизились на 0,6 процента, сообщил Росстат.

Статистика не учитывает единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которую в сентябре получили пенсионеры. Без их учета номинально пенсии в России за девять месяцев выросли на 5,5 процента, но такой рост оказался ниже инфляции.

В связи с ускорением инфляции в октябре пенсии должны будут сократиться и в этом месяце. По данным Минэкономразвития, с период с 19 по 25 октября рост цен в годовом выражении составил 7,97 процента.

Центробанк ожидает инфляцию по итогам года на уровне 7,4-7,9 процента. При этом директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов полагает, что, скорее всего, она пройдет по верхнему краю. Аналитики крупнейших российских банков более пессимистичны. По их мнению, уже к концу ноября инфляция превысит восемь процентов.