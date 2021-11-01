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Эксперт назвал наиболее привлекательные валюты для накоплений

Елена Прошина
26 минут назад

В ближайшее время глобальный валютный рынок охватят тренды разной направленности. Американский доллар и российский рубль станут наиболее интересными валютами для накоплений. Об этом рассказал Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», пишет РИА Новости.

Названы наиболее привлекательные валюты для накоплений
Фото: ТАССТАСС

По его словам, ситуация с рублем будет не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Сейчас, по заявлению эксперта, российская валюта — одна из самых сильных в мире, даже с учетом позиции доллара на мировом рынке. По совокупности факторов российский рубль — одна из самых перспективных валют, утверждает Зельцер.

Также эксперт уверен, что в случае выбора между евро и долларом, стоит предпочесть последний. Он назвал этому ряд причин, и первая — предстоящее заседание американского ЦБ, на котором должны принять решение сократить количественные программы США. Вторая — товарные рынки могут начать процесс охлаждения на фоне новой волны пандемии, что наполнит резервы и скорректирует фьючерсы на нефть и газ. В результате доллар США укрепится к большинству валют мира, и евро останется позади.

В заключение Зельцер добавил, что значительного ослабления российской валюты не предвидится, так как «ЦБ России стоит на страже» с довольно жесткой монетарной линией по ставке.

Личный счет,Центральный банк России,РИА Новости,
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