Названы наиболее привлекательные валюты для накоплений

В ближайшее время глобальный валютный рынок охватят тренды разной направленности. Американский доллар и российский рубль станут наиболее интересными валютами для накоплений. Об этом рассказал Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, ситуация с рублем будет не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Сейчас, по заявлению эксперта, российская валюта — одна из самых сильных в мире, даже с учетом позиции доллара на мировом рынке. По совокупности факторов российский рубль — одна из самых перспективных валют, утверждает Зельцер.

Также эксперт уверен, что в случае выбора между евро и долларом, стоит предпочесть последний. Он назвал этому ряд причин, и первая — предстоящее заседание американского ЦБ, на котором должны принять решение сократить количественные программы США. Вторая — товарные рынки могут начать процесс охлаждения на фоне новой волны пандемии, что наполнит резервы и скорректирует фьючерсы на нефть и газ. В результате доллар США укрепится к большинству валют мира, и евро останется позади.