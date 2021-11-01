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Ковидная выплата на школьников оказалась фейком

Мария Иванова
1 час назад

В российских родительских чатах начали массово распространять сообщения о новой единовременной выплате десяти тысяч рублей на школьников. Как рассказал «Вечерний Омск», эта новость оказалась фейком, возникшим из-за неправильной трактовки сообщений Пенсионного фонда России (ПФР).

Ковидная выплата на школьников оказалась фейком
Фото: ТАССТАСС

В августе выплаты в десять тысяч рублей начали направлять семьям с детьми от шести до 17 лет включительно (и семьям, в которых есть дети с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет).

Президент Владимир Путин отмечал, что выплата должна помочь родителям собрать детей в школу. Для получения выплаты было достаточно подать заявление на портале госуслуг. Выплата не учитывается в составе доходов семьи (то есть не повлияет на предоставление других мер поддержки) и не подлежит списанию за долги.

«Уважаемые родители, можно повторно в период локдауна получить материальную помощь на детей от 6 до 16 лет. Единственное, что оформить это нужно до 31 октября», – такое аудиосообщение в октябре начали пересылать друг другу родители.

Автор сообщения призвала снова подать заявку через Госуслуги для получения выплаты.

ПФР сообщил о выплате в размере 7000 рублей в ноябре

В омском отделении Пенсионного фонда информацию о новой выплате опровергли. В ПФР объяснили, что 31 октября стало последним днем, когда можно было подать заявление на единовременное пособие. 28 октября многие отделения фонда напомнили о последней возможности подать заявление на «школьную» выплату.
Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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