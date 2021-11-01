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Повторение 90-х: что будет со вкладами россиян

Мария Иванова
56 минут назад

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев считает, что россиянам не стоит опасаться повторения истории с советскими вкладами: по его мнению, сейчас депозиты хорошо защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает РИА Новости.

Повторение 90-х: что будет со вкладами россиян
Фото: ТАССТАСС

Гусев отметил, что в 90-х россияне нередко попадали в ловушки финансовых пирамид, кроме того, на рынке было множество недобросовестных банков. За последние десятилетия ситуация изменилась: теперь в стране есть АСВ, которое позволяет в упрощенном порядке получить компенсации размером до 1,4 миллиона рублей.

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Гусев назвал «гигантским» объем работы, который с 2013 года проделали Центробанк и АСВ.

«Недобросовестные и слабые игроки, искажавшие конкуренцию и насыщавшие банковскую систему токсичными активами, удалены с рынка или проходят процедуру финансового оздоровления», - подчеркнул он.

По мнению Гусева, благодаря этому достаточность капитала и качество активов во всей банковской системе РФ выросло.

«Система банковского регулирования и надзора, основанная на ежедневном мониторинге деятельности банков, снизила до минимума возможность повторения мошеннических банкротств банков, которые мы видели ранее», - заключил он.

Госдума несколько раз переносила сроки полной компенсации советских вкладов. Согласно последнему решению (пока принято в первом чтении), компенсация не состоится до 1 января 2025 года.

Новый законопроект, как и предыдущие, приостанавливает начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Этот закон был принят в 1995 году, он гарантирует восстановление сбережений граждан. Его действие приостанавливали с 2003 года из-за отсутствия источников финансирования и законодательной базы.

Сбережения должны были переводить в целевые долговые обязательства России, но законы, предусматривающие перевод вкладов и порядок их обслуживания, пока не приняты.

На размер индексации советских банковских вкладов влияет базовая стоимость необходимого социального набора из старого закона. Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что этот индекс не рассчитывается Росстатом, а закон не устанавливает четкий порядок его расчета.

По словам замминистра, если бы эту величину все же рассчитали, она составила бы примерно 2,5 объема всего федерального бюджета страны в год.
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