Миллионы россиян переведут на новый вид пенсии с января

Уже с 1 января 2022 года россиянам, достигшим возраста 80 лет, не надо будет писать заявление на отказ от пенсии по случаю потери кормильца, чтобы перейти на собственную страховую пенсию. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд России сообщает UssurMedia.

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Сейчас пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, вправе обратиться за перерасчетом своей страховой пенсии и написать заявление в отделении ПФР.

Со следующего года в силу вступят поправки, которые сделают эту процедуру более удобной. Страховую пенсию по старости с повышенной фиксированной выплатой установят без заявления, если она окажется более выгодной, чем пенсия по потери кормильца. Проверка будет проводиться по материалам пенсионного дела, отмечает издание.

С 1 января этого года фиксированная выплата, которая назначается после достижения россиянами 80 лет, составляет 6044,48 рублей. При этом получателям пенсий по случаю потери кормильца не положено увеличение фиксированной выплаты, пояснила замуправляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Ранее в ПФР пояснили, что прибавка в месяц, когда пенсионеру исполняется 80 лет, назначается автоматически (с даты рождения), а выплачивается со следующего месяца. Заявления для ее получения подавать не требуется.