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Более 70% предприятий повысят зарплаты сотрудникам

Елена Прошина
2 часа назад

В большинстве компаний России планируют увеличить зарплаты своих сотрудников, пишет газета «Известия».

Более 70% предприятий повысят зарплаты сотрудникам
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщили представители 72% опрошенных предприятий. Повышение в период с мая 2021 по апрель 2022 года в среднем должно составить 6%. Это связано с позитивной оценкой перспектив восстановления российской и мировой экономик.

Как говорят эксперты, темпы роста зарплат вряд ли успеют за инфляцией. В Минэкономразвития спрогнозировали ускорение роста потребительских цен до 7,4%. Согласно данным Росстата, фактическая инфляция эти ожидания уже превысила. Так, годовой рост цен достиг 7,97%. Согласно прогнозу Минэка, инфляция в стране вернется на уровень таргета Центробанка РФ в 4% к концу 2022 года.

В январе–августе 2021 года реальные зарплаты выросли на 3%. Среднемесячный оклад в августе составил 52,3 тыс. рублей.

Тем временем, сокращение персонала в текущем году планирует 8% организаций, что на 3 п.п. ниже, чем в 2020 году. Как отмечает издание, по итогам 2020 года резко сократилась доля компаний, которые выплатили сотрудникам премии, — на 22 п.п., с 93% до 71%.

Также стало известно, что, несмотря на ослабление ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, число компаний, применяющих удаленный формат работы, остается высоким — на уровне 70%.

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