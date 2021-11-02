От 160 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии Москвы

Эксперты «Авито Работы» составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Москвы, первое место в нем заняла вакансия преподавателя английского языка с зарплатой в 175 тысяч рублей. Об этом сообщает «Москва 24».

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У преподавателя английского языка для соответствия этой вакансии должен быть сертификат TEFL&TESOL (дает право на преподавание английского в англоязычных странах), а педагогическое образование и опыт не требуются.

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Второе место досталось вакансии агента недвижимости с зарплатой в 165 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что зарплата риелтора напрямую зависит от количества заключенных сделок. В вакансии указано, что агент будет получать до 50 процентов с каждого заключенного договора.

Замыкает тройку лидеров инженер по информационной безопасности с зарплатой 160 тысяч рублей. В обязанности этого специалиста будет входить анализ программного обеспечения, поиск потенциальных уязвимостей и вирусов.

В топ-5 самых доходных вакансий также вошли косметолог-эстетист (зарплата 125 тысяч рублей, требуется медицинское образование и стаж) и газоэлектросварщик (оклад 120 тысяч рублей, требуется опыт работы и разряд не ниже пятого).

Эксперты РЭУ имени Плеханова ранее представили рейтинг российских отраслей с самыми высокими темпами роста зарплат.

Исследователи пришли к выводу, что за последние десять лет средняя номинальная зарплата (зарплата по трудовому договору) сотрудников сельской, рыбной отраслей и лесного хозяйства в России выросла почти в три раза. К примеру, в рыболовстве и рыбоводстве работники зарабатывают в среднем более 108 тысяч рублей.

Второе место по темпам роста зарплат заняли сферы здравоохранения и социальных услуг (рост на 277,1 процента). В 2017 году средняя номинальная зарплата врача составляла 56,4 тысячи рублей, а в 2020-м она достигла 91,7 тысячи рублей и остается примерно такой же в 2021-м. Средняя зарплата младшего медперсонала выросла на 178,55 процента и в 2021 году достигла 38,2 тысячи рублей.