С 10 до 19: как выгодно купить валюту и не переплатить

Недавно курсы доллара и евро упали ниже 70 рублей и 81 рубля соответственно и обновили минимумы года. Однако в долгосрочной перспективе рубль будет сдавать позиции, считают опрошенные «Российской газетой» эксперты. Поэтому сейчас подходящее время для покупки иностранной валюты для путешествий и инвестирования.

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На бирже представлен самый выгодный курс, заявил руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. Для покупки валюты нужно открыть брокерский счет. Однако стоит учитывать комиссии за проведение операций, а также ограничения на операции от тысячи долларов, указал эксперт.

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Можно купить валюту в банке, в этом случае придется переплатить, но незначительно, отметил Григорян. Дешевле приобретать валюту дистанционно через приложение, подсказал он.

По словам Григоряна, купить валюту по выгодному курсу можно в рабочие часы биржи – с 10 до 19 часов по будням. Соответственно по выходным, в праздники, рано утром и поздно вечером курс может быть больше на несколько рублей.

Директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев советует покупать валюту частями.

«Возьмем для примера самую популярную у населения валюту - доллар США. Если вы планируете купить какую-то сумму, разделите ее на 2-3 части. Заранее решите, какой курс для покупки «американца» вас устроит и придерживайтесь намеченного плана», – рассказал он.

В частности, он советует купить часть долларов по текущему курсу, а вторую покупку запланировать при курсе 1,5-2 рубля ниже. Третью часть он рекомендует докупить после того, как доллар снизится на 3-4 рубля от текущего курса.

«В качестве нижнего уровня, которого можно ожидать в ноябре от доллара, стоит рассматривать курс 68 рублей за доллар. Это наиболее вероятная ближайшая цель по курсу доллара на текущий месяц», – отметил Арзамасцев.

Верить в то, что к новогодним праздникам валюта растет, не следует, указал он. Нужно смотреть по ситуации и исходить от того, как она меняется в стране и в мире, заключил Арзамасцев.