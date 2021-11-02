СберСтрахование предлагает выгоду до 50% на самые популярные программы страхования 11 и 12 ноября

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование в рамках акции «Зелёный день», которая проводится к 180-летию СберБанка, предлагает приобрести полисы страхования по самым популярным программам с выгодой до 50%. Воспользоваться предложением можно 11 и 12 ноября в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайте СберСтрахования или в отделениях СберБанка по промокоду «ЗАЩИТА180».

Выгода 40% будет распространяться на программы добровольного страхования жилья «Защита дома», страхования средств на счетах «Сбереги финансы», личного страхования «Защита от травм», «Защита от клеща», «Сбереги себя», «Забота о здоровье» и «Страхование путешественников», защиты домашних животных «Питомец под защитой», имущественного страхования «Защита любимых вещей», а также на программу «Фарм страхование».

Аккуратные водители смогут получить выгоду 50% на полис каско при условии отсутствия убытков по предыдущему полису другой страховой компании.