Успеть до Нового года: экономист назвал валюты для накоплений

Наиболее перспективными валютами для накоплений в ближайшие несколько месяцев являются рубль и доллар. Об этом РИА Новости заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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По его словам, в краткосрочной перспективе на глобальном валютном рынке могут произойти «достаточно сильные разнонаправленные движения». При этом эксперт уверен, что серьезного ослабления рубля ожидать не стоит, так как на страже стоит Центробанк.

«Именно по рублю не все так однозначно: сейчас отечественная валюта, особенно с учетом позиции доллара на мировой арене, самая сильная в мире. И даже на этапе коррекции сырьевых цен может проявлять характер. По совокупности факторов российский рубль может остаться одной из привлекательных валют», - пояснил Михаил Зельцер.

Он также отметил, что доллар также выглядит достаточно перспективно, так как ожидается «сокращение количественных программ» США, корректировка цен на нефть и газ и соответствующее укрепление американской валюты.

22 октября на фоне разгона инфляции Центробанк России повысил ключевую ставку до 7,5% – на 0,75 п.п. Рубль отреагировал на такое решение ростом к основным валютам. Так, на торгах Московской биржи 25 октября доллар стоил 69,75 рубля, потеряв 58,25 копейки. Евро упал ниже 81 рубля впервые с 21 июля прошлого года.