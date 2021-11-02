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Депутатам поднимут пенсии

Мария Иванова
1 час назад

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников рассказал, что пенсии депутатов вырастут после присвоения им статуса госслужащих. Об этом сообщает «Ура.ру».

Депутатам поднимут пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всех российских депутатов приравняют к госслужащим в случае вступления в силу закона «О государственной должности и статусе государственного служащего».

«Все граждане, которые являются депутатами, будут занимать государственную должность субъекта РФ. Платить им зарплату или не платить - это уже внутренние вопросы [каждого заксобрания]. Впоследствии, если время настанет, это и на пенсию, конечно, будет влиять», - подчеркнул Крашенинников.

В Думе периодически отчитываются о размере пенсий и зарплат депутатов. В нижней палате парламента поясняли, что депутат, проработавший как минимум пять лет, имеет право на доплату к пенсии. Парламентарий со стажем менее пяти лет доплату не получает.

Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, после индексации в 2018 году составляло 84 774 рубля. Депутат, проработавший в Госдуме пять-десять лет, в 2018-м мог рассчитывать на пенсию в 46 626 рублей (55 процентов от денежного вознаграждения).

Парламентарий, стаж которого в Госдуме составлял более десяти лет, могу получать пенсию в 63 581 рубль (75 процентов от вознаграждения).

В 2018-м был принят закон, дающий депутатам возможность добровольно отказываться от надбавок к пенсии. Если депутат или сенатор добровольно откажутся от доплат, восстановить привилегию будет нельзя.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что возможность добровольного отказа от привилегий была у депутатов и раньше, но при этом они могли отозвать заявление и снова получать надбавки.

Личный счет,Павел Крашенинников,Вячеслав Володин,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
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