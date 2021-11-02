МВД может начать собирать у мигрантов отпечатки пальцев

У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект нескольких ведомств, в том числе МВД.
Исключения составят высококвалифицированные специалисты и работники иностранных компаний.
Отпечатки пальцев планируется собирать и у иностранцев, приобретающих российское гражданство, а также лиц, прибывающих в страну на срок более 90 дней, даже если их деятельность не связана с трудом на территории РФ.
Ранее стало известно. что трудовых мигрантов могут обязать сдавать ДНК-образцы — кровь или мазок из горла. Ввести геномную регистрацию предложил председатель СК Александр Бастрыкин.
Также заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что столичную строительную отрасль готовят к модернизации. За счет повышения квалификации рабочих, отказа от иностранцев и увеличения зарплат мэрия рассчитывает снизить число строителей в несколько раз, но кратно повысить их эффективность. На некоторых московских объектах уже начался такой эксперимент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».