МВД может начать собирать у мигрантов отпечатки пальцев

У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект нескольких ведомств, в том числе МВД.

Исключения составят высококвалифицированные специалисты и работники иностранных компаний.

Отпечатки пальцев планируется собирать и у иностранцев, приобретающих российское гражданство, а также лиц, прибывающих в страну на срок более 90 дней, даже если их деятельность не связана с трудом на территории РФ.

Ранее стало известно. что трудовых мигрантов могут обязать сдавать ДНК-образцы — кровь или мазок из горла. Ввести геномную регистрацию предложил председатель СК Александр Бастрыкин.