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МВД может начать собирать у мигрантов отпечатки пальцев

Газета.Ru
2 ноября

У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект нескольких ведомств, в том числе МВД.

МВД может начать собирать у мигрантов отпечатки пальцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исключения составят высококвалифицированные специалисты и работники иностранных компаний.

Отпечатки пальцев планируется собирать и у иностранцев, приобретающих российское гражданство, а также лиц, прибывающих в страну на срок более 90 дней, даже если их деятельность не связана с трудом на территории РФ.

Ранее стало известно. что трудовых мигрантов могут обязать сдавать ДНК-образцы — кровь или мазок из горла. Ввести геномную регистрацию предложил председатель СК Александр Бастрыкин.

Также заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что столичную строительную отрасль готовят к модернизации. За счет повышения квалификации рабочих, отказа от иностранцев и увеличения зарплат мэрия рассчитывает снизить число строителей в несколько раз, но кратно повысить их эффективность. На некоторых московских объектах уже начался такой эксперимент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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