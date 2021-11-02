Эксперты рассказали, как повысить пенсии до 50 000 рублей

Дворцы и красивые офисы Пенсионного фонда по всей России можно распродать в пользу пенсионеров. С таким заявлением выступил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, сообщает URA.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Он считает, что в ходе строительства системы цифрового социального казначейства страна может и вовсе отказаться от ПФР.

В качестве еще одного метода увеличения пенсий россиян специалист предложил масштабное обеление государственной экономики с ликвидацией «серых зарплат».

«Объем „серых“ зарплат в России по-прежнему составляет около 12 трлн рублей, а неучтенный российскими органами власти сектор экономики Всемирный банк оценивает в $300 млрд», — пояснил Лобода.

По словам эксперта, если устранить эти недостатки, то минимальный размер пенсии в России будет составлять от 40 000 до 50 000 рублей.

В свою очередь доктор экономических наук Игорь Николаев заявил, что властям необходимо ввести ускоренную индексацию пенсий на 10%.

«Можно и по-другому пути пойти и помочь пенсионерам через снижение инфляции», — сказал эксперт.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев также предложил способ решения проблемы.