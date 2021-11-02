Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

До 50 000 рублей: названы способы повышения пенсий

Елена Прошина
1 час назад

Дворцы и красивые офисы Пенсионного фонда по всей России можно распродать в пользу пенсионеров. С таким заявлением выступил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, сообщает URA.ru.

Эксперты рассказали, как повысить пенсии до 50 000 рублей
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что в ходе строительства системы цифрового социального казначейства страна может и вовсе отказаться от ПФР.

В качестве еще одного метода увеличения пенсий россиян специалист предложил масштабное обеление государственной экономики с ликвидацией «серых зарплат».

«Объем „серых“ зарплат в России по-прежнему составляет около 12 трлн рублей, а неучтенный российскими органами власти сектор экономики Всемирный банк оценивает в $300 млрд», — пояснил Лобода.

По словам эксперта, если устранить эти недостатки, то минимальный размер пенсии в России будет составлять от 40 000 до 50 000 рублей.

В свою очередь доктор экономических наук Игорь Николаев заявил, что властям необходимо ввести ускоренную индексацию пенсий на 10%.

«Можно и по-другому пути пойти и помочь пенсионерам через снижение инфляции», — сказал эксперт.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев также предложил способ решения проблемы.

«Власти должны отменить бюджетное правило. Международные резервы у России сейчас высокие, нет проблемы внешнего долга, как двадцать лет назад, поэтому деньги, которые у государства сейчас идут на покупку валюты, нужно направлять на пенсии», — отметил специалист.

Личный счет,Андрей Лобода,Александр Разуваев,Игорь Николаев,Всемирный Банк,Пенсионный фонд РФ,РИА Ura.ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители