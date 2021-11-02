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Крайняя мера: россияне высказались об отношении к кредитам

Елена Прошина
38 минут назад

Больше трети опрошенных негативно относятся к кредитам

Крайняя мера: россияне высказались об отношении к кредитам
Фото: ТАССТАСС

Больше трети опрошенных «Комсомольской правдой» россиян негативно относятся к кредитам, а почти половина заявила, что кредит для них – крайняя мера.

На вопрос «Как вы относитесь к кредитам?» 46% опрошенных ответили что кредит для них – вынужденная мера.

«Жить надо по средствам. Кредит - это самая крайняя мера, его можно брать, только зная, что сможешь отдать», - считает один из участников опроса.

«Стараемся жить без кредитов. Но вот вчера зять разбил машину. А как без машины сегодня? Обдумываем пути приобретения новой, без кредита не обойтись», - написал другой.

Еще 36% принявших участие в опросе заявили, что к любым кредитам относятся плохо. Они не берут деньги взаймы, рассчитывая только на себя.

«В кредитах все просто: берешь чужое, отдаешь свое. Я сам не брал и не буду брать кредиты, чего и всем советую. Живу по собственному карману», - заявил один из опрошенных.

Лишь 8% опрошенных не видят в кредитах ничего зазорного, еще 3% считают, что заемные деньги помогают сделать жизнь комфортнее.

Оставшиеся 7% уверены, что кредит можно брать только на что-то масштабное, например, ипотеку. К потребительским кредитам эта аудитория относится негативно.

Опрос проводился сайтом kp.ru в социальных сетях. В нем приняли участие 6,5 тысячи человек.

Личный счет,Комсомольская правда,
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