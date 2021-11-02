Россиянам погасили долги по зарплате на 6,2 млрд рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова поделилась результатами работы над снижением задолженностей по зарплате в России. За январь — сентябрь 2021 года работодатели выплатили 203 000 сотрудников, которым задерживали перечисление денег, 6,252 млрд рублей. При этом общий размер задолженностей в итоге сократился на 259,3 млн рублей.
Во время заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда Голикова сообщила, что, по данным Росстата, на 1 октября 2021 года отечественные работодатели задолжали сотрудникам 1,369 млрд рублей. Это на 16% меньше суммарной задолженности на 1 января 2021 года.
Также вице-премьер рассказала, какие отрасли чаще страдают от задержек зарплаты. Лидерами антирейтинга стали:
Чиновники отметили, что для погашения долгов по зарплате в большинстве регионов работают межведомственные комиссии по выявлению и погашению задолженности. В этом им помогают территориальные органы Роструда.
«Так, за 9 месяцев 2021 года по результатам надзорно-контрольных мероприятий гострудинспекций погашена задолженность по заработной плате в размере 6 млрд 253 млн рублей перед 203 тысячами работников», — отмечается в сообщении.
Помимо разговоров о задолженностях, на заседании был рассмотрен доклад Минэкономразвития. Ведомство сообщило, что за последние 4 года численность индивидуальных предпринимателей и количество рабочих мест, которые они создают, постоянно увеличивается. Кроме того, в России начался взрывной рост числа самозанятых. В первом квартале 2019 года в таком качестве зарегистрировались 58 000 человек. А в первом квартале 2021 года в стране оказалось уже 2 млн самозанятых.
Уже в сентябре число самозанятых россиян достигло 3 млн человек. По данным Минфина самозанятые россияне ежедневно зарабатывают 1,4 млрд рублей.