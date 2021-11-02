Абрамович решил продать самолёт с читальным залом

Российский миллиардер Роман Абрамович решил продать свой Boeing 767 с номером P4-MES. За самолёт, которого окрестили «Бандитом» за характерную полосу на кабине пилотов, бизнесмен рассчитывает выручить около $100 млн. Об этом сообщили источники Forbes. За 14 лет эксплуатации этот самолёт Абрамовича налетал очень мало часов. Несмотря на это, а также втрое сниженную стоимость лайнера, продать его быстро будет сложно, уверены эксперты.

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва» Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Продажей самолёта, способного вместить до 34 пассажиров, занимается оператор Global Jet Monaco SAM. Известно, что лайнер выпустили в 2003 году, но эксплуатироваться он начал только в 2007-м. Споттеры — фотографы, занимающиеся съёмкой самолётов — называют его «Бандитом» за чёрную полосу у кабины пилотов, напоминающую очки или маску.

Борт оснащён читальным залом, тремя гостевыми спальнями, столовой и гостиной. За всё время службы он налетал 7080 часов, выполнив 1954 цикла (взлёт-посадка). Для такого судна это считается «ничтожно малым» показателем, заявил руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко.