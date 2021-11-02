Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Роман Абрамович решил продать свой самолёт с читальным залом

Секрет Фирмы
2 часа назад

Российский миллиардер Роман Абрамович решил продать свой Boeing 767 с номером P4-MES. За самолёт, которого окрестили «Бандитом» за характерную полосу на кабине пилотов, бизнесмен рассчитывает выручить около $100 млн. Об этом сообщили источники Forbes. За 14 лет эксплуатации этот самолёт Абрамовича налетал очень мало часов. Несмотря на это, а также втрое сниженную стоимость лайнера, продать его быстро будет сложно, уверены эксперты.

Абрамович решил продать самолёт с читальным залом
Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Продажей самолёта, способного вместить до 34 пассажиров, занимается оператор Global Jet Monaco SAM. Известно, что лайнер выпустили в 2003 году, но эксплуатироваться он начал только в 2007-м. Споттеры — фотографы, занимающиеся съёмкой самолётов — называют его «Бандитом» за чёрную полосу у кабины пилотов, напоминающую очки или маску.

Борт оснащён читальным залом, тремя гостевыми спальнями, столовой и гостиной. За всё время службы он налетал 7080 часов, выполнив 1954 цикла (взлёт-посадка). Для такого судна это считается «ничтожно малым» показателем, заявил руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко.

Впрочем, по мнению экспертов, Абрамовичу будет сложно продать своего «Бандита», пусть миллиардер и просит за него почти втрое меньше, чем он стоил изначально. Бизнесмену он обошёлся в $315 млн. Те, кто может себе позволить такие дорогие джеты, хотят летать на судне, выполненном по индивидуальному заказу, указал Петроченко.

Личный счет,Роман Абрамович,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители