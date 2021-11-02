"Заложены средства": россиянам рассказали об индексации пенсий

«Индексация пенсий в следующем году будет выше базового уровня инфляции. В бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4%. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5%», — сказала Перминова.

По ее словам, речь идет о базовом уровне инфляции. При этом она отметила, что глава Минфина Антон Силуанов пообещал ко второму чтению проекта бюджета продолжить работу по уточнению уровня инфляции, чтобы проиндексировать пособие и выплаты, которые идут из бюджета, что это будет приближено к фактическому.