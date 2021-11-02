Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

"Заложены средства": россиянам рассказали об индексации пенсий

Елена Прошина
1 час назад

Первый замглавы бюджетного комитета Совета федерации Елена Перминова сообщила, что в 2022 году планируется проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, пишет РИА Новости.

"Заложены средства": россиянам рассказали об индексации пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Индексация пенсий в следующем году будет выше базового уровня инфляции. В бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4%. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5%», — сказала Перминова.

По ее словам, речь идет о базовом уровне инфляции. При этом она отметила, что глава Минфина Антон Силуанов пообещал ко второму чтению проекта бюджета продолжить работу по уточнению уровня инфляции, чтобы проиндексировать пособие и выплаты, которые идут из бюджета, что это будет приближено к фактическому.

Ранее Росстат сообщил, что в сентябре пенсии россиян сократились на 1,8% в годовом выражении. В ведомстве добавили, что реальные пенсии россиян обесцениваются в течение восьми месяцев на фоне высокой инфляции.

Личный счет,Елена Перминова,Антон Силуанов,Совет Федерации,Минфин,Росстат,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители