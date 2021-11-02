"Заложены средства": россиянам рассказали об индексации пенсий

Первый замглавы бюджетного комитета Совета федерации Елена Перминова сообщила, что в 2022 году планируется проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, пишет РИА Новости.
«Индексация пенсий в следующем году будет выше базового уровня инфляции. В бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4%. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5%», — сказала Перминова.
По ее словам, речь идет о базовом уровне инфляции. При этом она отметила, что глава Минфина Антон Силуанов пообещал ко второму чтению проекта бюджета продолжить работу по уточнению уровня инфляции, чтобы проиндексировать пособие и выплаты, которые идут из бюджета, что это будет приближено к фактическому.
Ранее Росстат сообщил, что в сентябре пенсии россиян сократились на 1,8% в годовом выражении. В ведомстве добавили, что реальные пенсии россиян обесцениваются в течение восьми месяцев на фоне высокой инфляции.