Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Минсельхоз допустил подорожание молочной продукции

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию, следует из доклада ведомства за подписью заместителя министра Оксаны Лут. Об этом сообщает газета "Известия".

Минсельхоз предупредил о подорожании молока
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

Так, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного - 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла - 526,3 руб./кг (5,9%), сыров - 391,5 руб./кг (4,1%). В ведомстве уточнили, что с 1 сентября в отрасли ввели маркировку продукции, вследствие чего это может повлечь за собой дополнительные затраты. По этой причине возможно отложенное, но экономические обоснованное подорожание.

В докладе также подчеркивается, что производители на протяжении года сдерживали резкий рост себестоимости продукции. Для решения этой проблемы Минсельхоз намерен направить компаниям 10 млрд рублей субсидий в качестве компенсации затрат на подорожавшие корма для скота. Для того, чтобы избежать роста цен из-за маркировки, для молочной отрасли разработаны соответствующие меры, рассказали в Минпромторге.

Однако ритейлеры пока еще получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции на 5% с 1 декабря.

Ранее Росстат опубликовал доклад, из которого следует, что в сентябре текущего года помидоры в России подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%.

Личный счет,Экономика,Оксана Лут,Минсельхоз,Минпромторг,Росстат,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители