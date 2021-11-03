Кто из россиян на самом деле может получить по 10 тысяч рублей

Каждый гражданин России в возрасте от 30 до 75 лет имеет право получить от государства выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщают разные источники в социальных сетях. Однако на деле получить ее могут только определенные группы лиц. Об этом пишет PRIMPRESS.

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По информации издания, пользователи социальных сетей и мессенджеров массово распространяют информацию о том, что любой россиянин в возрасте от 30 до 75 лет может получить 10 тысяч рублей. Однако это не так, подчеркивает СМИ.

Неизвестные источники уверяют, что государство ввело новую выплату в качестве дополнительной поддержки граждан в период новый коронавирусных ограничений. Согласно их информации, деньги можно получить в Сбербанке. Однако PRIMPRESS напоминает, что субсидии работодателям для выплаты сотрудникам зарплаты — единственные выплаты, которые можно получить в связи с локдауном.

Однако основания для информации из социальных сетей все же есть, сообщает издание. Россияне могут рассчитывать на денежную компенсацию за советские вклады в Сбербанке. Под исключение подпали вклады, закрытые в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года. Во всех остальных случаях деньги можно вернуть. Граждане 1945-1991 годов рождения получат средства в двойном размере, все остальные получат ту сумму денег, которую когда-то утратили.