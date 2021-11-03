Семьям с детьми пообещали новые меры поддержки

Российское правительство работает над дорожной картой, которая позволит запустить «целостную систему поддержки семей с детьми». Как сообщает ТАСС, в новой программе предусмотрят помощь малообеспеченным семьям, которую будут назначать автоматически или через электронные заявки.

Фото: ТАСС ТАСС

Поддержать россиян с низкими доходами в августе поручил президент Владимир Путин. Кабмин представил отчет по этой проблеме к 1 ноября.

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В правительстве рассказали, что в рамках новой системы поддержки власти смогут адресно поддерживать семью весь период взросления ребенка (от рождения до 18 лет), «охватив при этом все категории малообеспеченных граждан».

Власти планируют применять для назначения мер поддержки индивидуальный подход - в зависимости от материального положения семьи. В то же время правительство хочет применять принципы социального казначейства, благодаря которым процедура назначения выплат станет проще и количество запрашиваемых у семей документов сократится до минимума.

«Власти намерены <…> повысить уровень информированности граждан о положенных им мерах социальной поддержки, назначать такую помощь без заявления - по факту жизненной ситуации - или только на основании заявления в электронном виде», - подчеркнули в кабинете министров.

Ранее в РФ приняли меры поддержки семей с детьми в условиях инфляции. В частности, с 1 февраля 2022 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 31 282 рублей.

Размер минимального пособия увеличится до 7493 рублей. Сейчас максимальная и минимальная выплата составляют 29 600 и 7083 рублей соответственно.

Пособие по уходу за ребенком составляет 40 процентов от среднего заработка родителя за последние два года, но не может выходить за рамки минимального и максимального лимитов.

Всего на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет в 2022 году выделят 169,5 миллиарда рублей.