Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

До 300 млн рублей: кто получит новые выплаты в нерабочие дни

Мария Иванова
1 час назад

Портал Life рассказал о льготах, введенных для поддержки бизнеса после коронавирусных каникул. Так, с ноября по декабрь 2021 года малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут взять льготные кредиты по ставке в три процента годовых (остальное субсидирует государство).

До 300 млн: кто получит новые выплаты в нерабочие дни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В некоторых регионах нерабочие дни начались раньше, в других их планируют продлить. С ноября власти решили возобновить некоторые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

Видео дня

Эксперт Европейской юридической службы Никита Кузнецов рассказал Life, что льготные кредиты предоставляют кинотеатрам, музеям, зоопаркам, фитнес-центрам, санаториям, турагентствам, гостиницам, общепиту и компаниям, которые занимаются организацией мероприятий. Заем могут взять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Максимальный размер кредита составляет 300 млн рублей, срок - до 18 месяцев. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии он сможет возвращать деньги равными долями ежемесячно.

Ключевое условие программы - компания должна сохранить численность работников на уровне не ниже 90 процентов. Этот показатель будет контролироваться через налоговую службу.

Специалист в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода добавил, что предприятия из наиболее пострадавших отраслей - сфер общепита, культуры, спорта, развлечений и туристического бизнеса - могут подать в налоговую заявления на грант. Заявки будут приниматься до 15 декабря 2021 года.

Размер гранта варьируется от 0,5 до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Половину МРОТ выплачивают, если в регионе введены ограничения на две недели, полный МРОТ - если меры введены на месяц.

Выплаты начисляются компаниям из тех регионов, которые согласовали антикоронавирусные ограничения на уровне федерального оперативного штаба.

Кузнецов напомнил, что также существуют субсидии бизнесу на трудоустройство официально безработных. На каждого такого сотрудника работодателю перечисляют три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) - 38 376 рублей.

По 12 тысяч: в ноябре пенсионеров ждут выплаты

Субсидии выплачивают при соблюдении двух условий. Первое - сотрудник, чью зарплату частично компенсируют, должен был состоять на учете по безработице по состоянию на 1 августа 2021 года. Второе - компания, желающая получить полную субсидию, не может уволить его как минимум в течение полугода. После месяца работы сотрудника работодателю поступит сумма в один МРОТ (12 792 рубля), затем выплаты снова придут через три и шесть месяцев.

Юрист подчеркнул, что 15 декабря 2021 года - последний день, когда работодатель может подать заявление на субсидию.
Личный счет,Андрей Лобода,Никита Кузнецов,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители