До 300 млн: кто получит новые выплаты в нерабочие дни

Портал Life рассказал о льготах, введенных для поддержки бизнеса после коронавирусных каникул. Так, с ноября по декабрь 2021 года малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут взять льготные кредиты по ставке в три процента годовых (остальное субсидирует государство).

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В некоторых регионах нерабочие дни начались раньше, в других их планируют продлить. С ноября власти решили возобновить некоторые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

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Эксперт Европейской юридической службы Никита Кузнецов рассказал Life, что льготные кредиты предоставляют кинотеатрам, музеям, зоопаркам, фитнес-центрам, санаториям, турагентствам, гостиницам, общепиту и компаниям, которые занимаются организацией мероприятий. Заем могут взять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Максимальный размер кредита составляет 300 млн рублей, срок - до 18 месяцев. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии он сможет возвращать деньги равными долями ежемесячно.

Ключевое условие программы - компания должна сохранить численность работников на уровне не ниже 90 процентов. Этот показатель будет контролироваться через налоговую службу.

Специалист в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода добавил, что предприятия из наиболее пострадавших отраслей - сфер общепита, культуры, спорта, развлечений и туристического бизнеса - могут подать в налоговую заявления на грант. Заявки будут приниматься до 15 декабря 2021 года.

Размер гранта варьируется от 0,5 до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Половину МРОТ выплачивают, если в регионе введены ограничения на две недели, полный МРОТ - если меры введены на месяц.

Выплаты начисляются компаниям из тех регионов, которые согласовали антикоронавирусные ограничения на уровне федерального оперативного штаба.

Кузнецов напомнил, что также существуют субсидии бизнесу на трудоустройство официально безработных. На каждого такого сотрудника работодателю перечисляют три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) - 38 376 рублей.

Субсидии выплачивают при соблюдении двух условий. Первое - сотрудник, чью зарплату частично компенсируют, должен был состоять на учете по безработице по состоянию на 1 августа 2021 года. Второе - компания, желающая получить полную субсидию, не может уволить его как минимум в течение полугода. После месяца работы сотрудника работодателю поступит сумма в один МРОТ (12 792 рубля), затем выплаты снова придут через три и шесть месяцев.