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Как получить максимальную доходность по вкладам: совет финансиста

Лера Букина
1 час назад

Лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин дал несколько советов по хранению сбережений. Тем, кто не собирается тратить накопления на крупные покупки, следует положить большую часть денег на долгосрочный вклад с максимальной процентной ставкой. При этом небольшую сумму нужно оставить на вкладе с возможностью свободного пополнения и снятия, чтобы иметь деньги на экстренный случай, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Как получить максимальную доходность по вкладам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще один выгодный вариант — разместить сумму на несколько вкладов под максимальный процент. Тогда вкладчик в любой момент сможет забрать деньги с одного из депозитов, потеряв проценты только с части размещенных средств, а не от всей суммы. Если же деньги клиенту в течение срока вклада не понадобятся, то он получит максимальную доходность по сравнению с другими вариантами размещения», — отметил Бородкин.

Если человек откладывает деньги на определенную цель, то ему следует все средства положить на вклад с возможностью пополнения и снятия или на накопительный счет, сделав выбор в пользу банка с наиболее удобными условиями, отметил Бородкин.

22 октября на фоне растущей инфляции Центробанк повысил ключевую ставку на 0,75 п.п., до 7,5%. Это стало уже шестым повышением ставки подряд. Кроме того, регулятор не исключил еще одного увеличения ставки в декабре этого года.

В конце октября сообщалось, что после резкого изменения Банком России ключевой ставки российские кредитные организации начали повышать проценты по вкладам. Ставки по ним колеблются от 8% до 9,5%.
Личный счет,Александр Бородкин,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Центральный банк России,
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