До 3 тысяч: огородников ждут новые штрафы

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штрафы за отказ от уничтожения вредных растений на своих участках. Как сообщает « Парламентская газета », пропалывать огород нужно будет от сорных трав, которые являются сильными аллергенами.

Штраф за «непринятие землепользователем или землевладельцем мер по уничтожению вредных растений» составит от 1 до 3,5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч для должностных лиц, а для ИП и юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.