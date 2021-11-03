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До 3 тысяч: огородников ждут новые штрафы

Елена Прошина
50 минут назад

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штрафы за отказ от уничтожения вредных растений на своих участках. Как сообщает «Парламентская газета», пропалывать огород нужно будет от сорных трав, которые являются сильными аллергенами.

До 3 тысяч: огородников ждут новые штрафы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, такая мера должна решить наболевшую для многих регионов проблему распространения опасных растений.

«Этот вопрос по многочисленным просьбам регионов вошёл составной частью в статью 16.9 проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях "Нарушения требований в области благоустройства территории"», — пояснила она.

Штраф за «непринятие землепользователем или землевладельцем мер по уничтожению вредных растений» составит от 1 до 3,5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч для должностных лиц, а для ИП и юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

Список конкретных растений каждый регионы будет устанавливать самостоятельно. Вероятнее всего в него войдут борщевик Сосновского, при контакте с которым на солнце у человека возникают химические ожоги, а также амброзия полыннолистная — сильный аллерген, который способен вызывать обострение хронических заболеваний, вроде бронхиальной астмы.
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