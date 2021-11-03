Наличные обесценятся: эксперты призвали не снимать деньги

Эксперты, опрошенные DEITA.RU, посоветовали россиянам, имеющим банковские вклады, не обналичивать деньги в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, наличные средства могут серьезно обесцениться, а доходность новых депозитов будет расти.

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Ставки по вкладам в России начали падать в середине марта 2019 года. В марте 2020-го они совершили несколько попыток роста, но затем продолжили снижение, дойдя до исторического минимума - 4,33 процента годовых - в первой декаде октября 2020 года.

На своем пике средняя максимальная ставка по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, тогда она составляла 15,635 процента годовых. Это произошло после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (на 6,5 процентного пункта, до 17 процентов годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В начале августа 2021 года крупные банки подняли ставки по депозитам на докоронавирусный уровень.

22 октября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента. Регулятор решил ужесточить свою политику на фоне разгона инфляции.

По мнению экспертов, ЦБ продолжит поднимать ставку, а вслед за ней будут расти и ставки по вкладам.

Собеседники DEITA.RU подчеркнули, что повышение доходности банковских депозитов можно «достаточно уверенно» прогнозировать как минимум на ближайшие месяцы.