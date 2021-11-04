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Россияне стали массово избавляться от «налички»

Майк Габриелян
59 минут назад

Жители России стали вносить в банкоматы более крупную наличность по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Россияне стали массово избавляться от «налички»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках исследования были изучены операции в банкоматной сети банка за три квартала 2020 и 2021 годов. Оказалось, что в среднем выросла как снимаемая, так и вносимая сумма.

«Средний чек снятия вырос на 17% и составил 26 243 рубля, а внесения – на 12% и составил 10 394 рубля», - выяснили банкиры.

По их словам, россияне чаще вносят, а не снимают наличные через банкоматы. За три квартала 2021 года из всех операций 76% составило внесение банкнот, снятие - 21%.

Аналитики считают, что такую тенденцию можно объяснить растущей популярностью безналичных переводов. Через банкоматы россияне часто пополняют счета, чтобы перевести средства друзьям и близким или внести очередные платежи по кредитам.

Ранее эксперты посоветовали россиянам не обналичивать деньги в ближайшие месяцы, поскольку наличные могут серьезно обесцениться, а доходность новых депозитов будет расти.

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