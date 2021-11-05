На «черный день»: Россиянам назвали правила успешного сбережения

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников рассказал, как сформировать финансовую подушку, передает Ura.ru.

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Эксперт посоветовал откладывать с первых дней трудовой деятельности не менее 20% от заработной платы.

Самый простой способ сложить деньги — это банковский депозит или брокерский счет для инвестирования, объяснил Масленников. Чтобы вкладывать средства, например, в криптовалюты, нужно очень хорошо разбираться в этой сфере, считает экономист.

Он рекомендовал советоваться с профессионалами и по поводу других малознакомых предметов. На сайте Центробанка есть раздел «Финансовая грамотность», где можно задавать вопросы экспертам, добавил Масленников.