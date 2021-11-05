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На «черный день»: Россиянам назвали правила успешного сбережения

Ювелина Бернст
30 минут назад

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников рассказал, как сформировать финансовую подушку, передает Ura.ru.

На «черный день»: Россиянам назвали правила успешного сбережения
Фото: ТАССТАСС

Эксперт посоветовал откладывать с первых дней трудовой деятельности не менее 20% от заработной платы.

Самый простой способ сложить деньги — это банковский депозит или брокерский счет для инвестирования, объяснил Масленников. Чтобы вкладывать средства, например, в криптовалюты, нужно очень хорошо разбираться в этой сфере, считает экономист.

Он рекомендовал советоваться с профессионалами и по поводу других малознакомых предметов. На сайте Центробанка есть раздел «Финансовая грамотность», где можно задавать вопросы экспертам, добавил Масленников.

Экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко, в свою очередь, добавил, что по правилам классической экономики, нужно откладывать 10% от своего ежемесячного дохода, однако при затратах россиян это сделать трудно. Поэтому он призвал сначала выйти на точку безубыточного дохода, а уже потом учиться правильно экономить.

Личный счет,Никита Масленников,Центральный банк России,РИА Ura.ru,
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