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Россиянам дали советы по накоплению финансовой подушки

Lenta.ru
26 минут назад

Для накопления финансовой подушки необходимо ежемесячно откладывать по меньшей мере пятую часть зарплаты с самых первых дней трудоустройства и в дальнейшем грамотно отложенные средства вкладывать. Такой совет дал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в интервью Ura.ru.

Специалист дал совет по накоплению финансовой подушки
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что такой подход поможет приучить молодых людей, которые только нашли работу, к сбережению накоплений. «А вот куда дальше вкладывать деньги, зависит от экономической погруженности. Самый простой способ — это банковский депозит или брокерский счет для инвестирования на рынки финансового сектора», — отметил Масленников.

При этом, он подчеркнул, что для того, чтобы вкладываться в криптовалюты, необходимо очень хорошо разбираться в это сфере, быть очень внимательным, лучше советоваться с профессионалами.

В то же время, экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко считает, что классический метод откладывания средств не всегда является самым эффективным. По его мнению, нужно сразу учиться правильно использовать деньги.

«Самое главное, не куда вложиться и на чем заработать, а оценить себя и свои действия, насколько они эффективны, без мотивационной базы ничего не получится. Нужно не правильно экономить, а выйти на точку безубыточного дохода», — считает эксперт.

Ранее эксперт по финансовой грамотности Сергей Макаров научил россиян определять выгодность кредитов. По его словам, первое, на что заемщику стоит обратить внимание, — ключевая ставка и общая ситуация на рынке. Также он посоветовал обращать внимание на собственную кредитную историю.

Личный счет,Никита Масленников,Сергей Макаров,РИА Ura.ru,
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