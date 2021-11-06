Специалист дал совет по накоплению финансовой подушки

Для накопления финансовой подушки необходимо ежемесячно откладывать по меньшей мере пятую часть зарплаты с самых первых дней трудоустройства и в дальнейшем грамотно отложенные средства вкладывать. Такой совет дал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в интервью Ura.ru.

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Он отметил, что такой подход поможет приучить молодых людей, которые только нашли работу, к сбережению накоплений. «А вот куда дальше вкладывать деньги, зависит от экономической погруженности. Самый простой способ — это банковский депозит или брокерский счет для инвестирования на рынки финансового сектора», — отметил Масленников.

При этом, он подчеркнул, что для того, чтобы вкладываться в криптовалюты, необходимо очень хорошо разбираться в это сфере, быть очень внимательным, лучше советоваться с профессионалами.

В то же время, экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко считает, что классический метод откладывания средств не всегда является самым эффективным. По его мнению, нужно сразу учиться правильно использовать деньги.

«Самое главное, не куда вложиться и на чем заработать, а оценить себя и свои действия, насколько они эффективны, без мотивационной базы ничего не получится. Нужно не правильно экономить, а выйти на точку безубыточного дохода», — считает эксперт.