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Названо оптимальное для россиян число банковских карт

Елена Прошина
14 минут назад

Стало известно, сколько необходимо держать в кошельке банковских карт, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.

Названо оптимальное число банковских карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, оптимальное количество дебетовых карт — две, плюс одна кредитная. Если пропадает необходимость в одной из пластиковых карт, лучше ее закрыть и получить из банка справку о закрытом счете, советует эксперт.

Коган также рекомендует искать выгоду в использовании «пластика», например, изучать специальные предложения банков и платежных систем, а также узнать их недостатки. Так, с картой «Мир» можно получить скидку при проезде в общественном транспорте и кэшбэк на туристические поездки по России, однако ее принимают не во всех странах мира.

«Кредитки интересны кэшбэком и возможностью накопления других бонусов – баллов, миль, иных банковских скидочных поощрений», — отметил финансист.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group, Россия в ближайшее десятилетие продолжит наращивать объем платежей по банковским картам, опережая по этому показателю крупнейшие экономики мира. Таким образом, РФ оставит позади США, Великобританию, Германию, что позволит укрепить глобальное лидерство.

Личный счет,Михаил Коган,
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