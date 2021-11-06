Названо оптимальное число банковских карт

Стало известно, сколько необходимо держать в кошельке банковских карт, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.
По его словам, оптимальное количество дебетовых карт — две, плюс одна кредитная. Если пропадает необходимость в одной из пластиковых карт, лучше ее закрыть и получить из банка справку о закрытом счете, советует эксперт.
Коган также рекомендует искать выгоду в использовании «пластика», например, изучать специальные предложения банков и платежных систем, а также узнать их недостатки. Так, с картой «Мир» можно получить скидку при проезде в общественном транспорте и кэшбэк на туристические поездки по России, однако ее принимают не во всех странах мира.
«Кредитки интересны кэшбэком и возможностью накопления других бонусов – баллов, миль, иных банковских скидочных поощрений», — отметил финансист.
Согласно исследованию международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group, Россия в ближайшее десятилетие продолжит наращивать объем платежей по банковским картам, опережая по этому показателю крупнейшие экономики мира. Таким образом, РФ оставит позади США, Великобританию, Германию, что позволит укрепить глобальное лидерство.