Названо оптимальное число банковских карт

Стало известно, сколько необходимо держать в кошельке банковских карт, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.

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По его словам, оптимальное количество дебетовых карт — две, плюс одна кредитная. Если пропадает необходимость в одной из пластиковых карт, лучше ее закрыть и получить из банка справку о закрытом счете, советует эксперт.

Коган также рекомендует искать выгоду в использовании «пластика», например, изучать специальные предложения банков и платежных систем, а также узнать их недостатки. Так, с картой «Мир» можно получить скидку при проезде в общественном транспорте и кэшбэк на туристические поездки по России, однако ее принимают не во всех странах мира.

«Кредитки интересны кэшбэком и возможностью накопления других бонусов – баллов, миль, иных банковских скидочных поощрений», — отметил финансист.