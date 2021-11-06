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В Пенсионном фонде объяснили, как получить все свои накопления

Елена Прошина
58 минут назад

Ряд россиян имеют право не только на страховую, но и на накопительную пенсию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов Пенсионного фонда России.

В Пенсионном фонде объяснили, как получить все накопления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, выплата может быть как единоразовой, так и ежемесячной при выходе на заслуженный отдых. При этом все накопления могут быть выплачены одной суммой, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии.

Гражданин может повторно обратиться за единовременной выплатой, если на его индивидуальный лицевой счет поступят новые средства. Однако сделать это можно не ранее чем через пять лет. А в случае, если расчетный размер накопительной пенсии составляет больше 5%, то ее величина рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии в 258 месяцев. Продолжительность выплаты пожилой человек определяет самостоятельно, но она не может быть меньше десяти лет.

По данным ПРФ, получить сразу все средства пенсионных накоплений смогут граждане, которые родились в 1967 году и позднее, а также мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения. При этом необходимо обязательное официальное трудоустройство в период с 2002 по 2004 год, при котором отчислялись страховые взносы.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,"Российская газета",
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