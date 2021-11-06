В Пенсионном фонде объяснили, как получить все накопления

Ряд россиян имеют право не только на страховую, но и на накопительную пенсию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов Пенсионного фонда России.

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По их словам, выплата может быть как единоразовой, так и ежемесячной при выходе на заслуженный отдых. При этом все накопления могут быть выплачены одной суммой, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии.

Гражданин может повторно обратиться за единовременной выплатой, если на его индивидуальный лицевой счет поступят новые средства. Однако сделать это можно не ранее чем через пять лет. А в случае, если расчетный размер накопительной пенсии составляет больше 5%, то ее величина рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии в 258 месяцев. Продолжительность выплаты пожилой человек определяет самостоятельно, но она не может быть меньше десяти лет.