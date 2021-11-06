В России изменятся льготы для одной категории граждан

Многодетные и неполные семьи ждут изменения в части пособий, рассказала Ura.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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По ее словам, неполные и многодетные семьи смогут рассчитывать на большую поддержку государства. Особенно это коснется многодетные семьи, отметила Бессараб.

Кроме того, пенсии и маткапитал скоро также вырастут, утверждает парламентарий. При этом все нынешние льготы для некоторых категорий россиян сохранятся. Они будут проиндексированы на прогнозный и фактический уровень инфляции.