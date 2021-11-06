Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В России изменятся льготы для одной категории граждан

Ювелина Бернст
50 минут назад

Многодетные и неполные семьи ждут изменения в части пособий, рассказала Ura.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В России изменятся льготы для одной категории граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, неполные и многодетные семьи смогут рассчитывать на большую поддержку государства. Особенно это коснется многодетные семьи, отметила Бессараб.

Кроме того, пенсии и маткапитал скоро также вырастут, утверждает парламентарий. При этом все нынешние льготы для некоторых категорий россиян сохранятся. Они будут проиндексированы на прогнозный и фактический уровень инфляции.

Глава государства Владимир Путин ранее поручил разработать ряд мер и инициатив, которые позволят обеспечить поддержкой нуждающиеся семьи России задолго до рождения малыша и до окончания ребенком школы. Правительство приступило к реализации новой дорожной карты комплексной социальной помощи.

Личный счет,Светлана Бессараб,Владимир Путин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители