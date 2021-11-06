В России изменятся льготы для одной категории граждан

Многодетные и неполные семьи ждут изменения в части пособий, рассказала Ura.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, неполные и многодетные семьи смогут рассчитывать на большую поддержку государства. Особенно это коснется многодетные семьи, отметила Бессараб.
Кроме того, пенсии и маткапитал скоро также вырастут, утверждает парламентарий. При этом все нынешние льготы для некоторых категорий россиян сохранятся. Они будут проиндексированы на прогнозный и фактический уровень инфляции.
Глава государства Владимир Путин ранее поручил разработать ряд мер и инициатив, которые позволят обеспечить поддержкой нуждающиеся семьи России задолго до рождения малыша и до окончания ребенком школы. Правительство приступило к реализации новой дорожной карты комплексной социальной помощи.